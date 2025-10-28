Говорили о рождаемости

В Липецкой области внедряется демографический стандарт.

В администрацию Добринского района пригласили руководителей организаций и предприятий муниципалитета, индивидуальных предпринимателей, сельхозпроизводителей. Вопрос, который подняла на мероприятии заместитель министра социальной политики Липецкой области Елена Походаева, касался каждого из присутствовавших. Она говорила о том, что в нашем регионе работодатели начнут применять новый корпоративный демографический стандарт для поддержки семейных сотрудников. Этот документ вступил в силу в июле 2025 года и направлен на повышение рождаемости в регионе.

— Вопрос демографического развития напрямую касается женщин, — сказала заместитель главы администрации Добринского района Галина Демидова, — ведь именно они чаще всего совмещают работу и заботу о детях. Наша задача — помочь создать комфортные условия для семей, чтобы матери могли реализовываться профессионально, не жертвуя материнством. Поэтому поддержка семьи, укрепление здоровья и повышение благополучия людей являются приоритетами власти.

Е.И. Походаева также отметила, что власти всех уровней выработали немало мер поддержки молодых и многодетных семей. И уже сейчас ряд крупных предприятий региона стремится улучшать условия труда и отдыха своих сотрудников. Приведя примеры, заместитель министра подчеркнула, что такой положительный опыт необходимо применять и другим крупным предприятиям всех форм собственности, чтобы в дальнейшем не допустить кадрового голода.

Елена Ивановна призвала работодателей делиться своими наработками в области поддержки молодых и многодетных сотрудников, чтобы о них узнали в других муниципалитетах области.