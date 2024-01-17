В каждом доме радиоточка

Технический прогресс неудержим, способен творить чудеса. Таким чудом стало появление радио. Правда, в наш район, созданный в 1928 году, проводное вещание пришло не сразу. Это объяснялось слабостью материально-технической базы и финансовых возможностей. Постепенно столбы с натянутыми на них проводами зашагали в крупные населенные пункты с расположенными в них колхозами, совхозами, машинно-тракторными станциями, сельсоветами. В первое время радиоточек было мало. Учитывая большой интерес населения к новинке, в клубах и избах-читальнях организовывались коллективные прослушивания радиопередач. Обычно мероприятие сопровождалось лекцией на злободневную тему, а завершалось выступлением участников художественной самодеятельности.

В центре Добринки, перед зданием райкома партии, на высоком столбе был установлен громкоговоритель, вещавший ежедневно, без перерывов, с 6 часов утра до 12 часов ночи. В годы Великой Отечественной войны особый интерес у слушателей вызывали оперативные сообщения Всесоюзного радио о событиях на фронте, о боевых успехах Красной Армии, об освобождении городов и сел от немецко-фашистских захватчиков. Подобная информация публиковалась и в районной газете «Ленинский путь», но позднее ее тираж из-за острой нехватки бумаги не мог удовлетворить спроса населения на печатное издание.

В первые послевоенные годы в придачу к районному стали открываться колхозные радиоузлы. Они транслировали передачи Всесоюзного радиовещания, охватывая близлежащие села и деревни. Руководители и главные специалисты хозяйств по утрам, пораньше, до начала производственных дел, анализировали у микрофона итоги предыдущего дня, строго спрашивали с бригадиров и заведующих фермами за промахи и недостатки в работе. Затем они давали задания на новый день и отправлялись на поля и животноводческие фермы, чтобы контролировать выполнение намеченного.

«Мое детство прошло в Наливкино — была такая деревенька на территории совхоза «Петровский». Примечательно, что тогда вечерами регулярно выходило в эфир совхозное радио. В определенные дни звучал ставший всем знакомым голос диктора-мужчины: «В эфире — радио совхоза «Петровский». В этот момент, — рассказывает Т.А. Лебеденко, — помню, вся моя семья уже была в сборе, и папа, обращаясь ко мне, обязательно говорил:

«Танюшка, ну-ка сделай погромче». Все: и взрослые, и дети — слушали совхозные новости, а потом родители непременно обсуждали услышанное. Частенько выступал Иван Павлович Ксенз — наш директор. Очень уважаемым он был человеком».

В 60-х годах в районе действовали пять крупных государственных радиоузлов: Добринский, Талицкий, Хворостянский и Березнеговатский, благодаря чему общее количество радиоточек достигло 11 тысяч, так что репродукторы имелись почти в каждом доме.

Райком партии строго следил за бесперебойной работой радиовещания, памятуя о ленинском утверждении о том, что «печать (а в данном случае и радио — прим. В.В.) не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но и также коллективный организатор». Популярность радиовещания была такова, что, если по каким-либо причинам динамик замолкал, люди обращались во все инстанции, прежде всего, в райком. Как правило, меры по жалобам принимались оперативно.

Связист с 37-летним стажем Михаил Александрович Ишевских рассказал автору публикуемого текста: «На Добринском радиоузле, считавшемся районным, в обязательном порядке велся специальный журнал, в котором указывалась дата поступления заявки и время устранения неисправности, а также — имя ответственного исполнителя. В райцентре для этого предусматривалось 24 часа, в отдаленных населенных пунктах — не более 72 часов. Это нас дисциплинировало».

Данное правило действовало в любое время года, в любую погоду. «Главной для нас трудностью являлось бездорожье, — утверждает бывший главный инженер районного узла связи Валентина Васильевна Стрельникова. — К примеру, отправились мы однажды в отдаленную деревушку Фоновку. Но до нее не смогли доехать, оставили машину на обочине дороги. А дальше, взяв все необходимое снаряжение, пошли пешком, утопая в снегу».

«Говорит Добринка!»

Большим событием культурной жизни района стало создание местного радиовещания. Его первая передача прозвучала 7 ноября 1947 года и была посвящена очередной годовщине Великого Октября. В последующем тематика постоянно расширялась.

И все это многотемье удавалось «втиснуть» в ограниченное время 20-30 минут. Передачи велись трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, обычно с 19.30 до 20.00 часов. В промежутках (во вторник, четверг и субботу) выходила наша газета.

Первым диктором местного радиовещания стала заведующая детской районной библиотекой Тамара Дмитриевна Ярикова (в последующем — Думбазде). Она, как никто другой, была словно специально создана для этой роли, обладая должной образованностью, умом и организаторскими способностями, а главное — голосом на редкость красивого тембра и «артистического» звучания.

Тамара Дмитриевна много лет была одной из ведущих участниц районного драматического кружка, с большим мастерством ставившего спектакли по пьесам русских драматургов-классиков Эти постановки не раз завоевывали первые места на сцене Воронежского драмтеатра (наш район тогда входил в состав Воронежской области).

В радиопередачах того времени в основном звучали местные новости. Перед микрофоном выступали фронтовики П.П. Воробьев, С.З. Абакумова, Герой Социалистического Труда, звеньевая А.Н. Лупенко, механизаторы, новаторы-свекловоды братья Синячкины и другие. И, конечно, местные писатели и поэты Владислав Титов, Юрий Лебеденко, специально приезжавший из Липецка Сергей Панюшкин.

По просьбам радиослушателей нередко выступали участники художественной самодеятельности. В их числе лауреаты областных и всесоюзных конкурсов братья Николай, Виктор и Владимир Комаровы, исполнительница романсов Татьяна Федько (Асламова), мастерски владевшая игрой на аккордеоне.

А однажды вниманию слушателей был представлен отрывок по пьесе А.П. Чехова «Три сестры», подготовленный самодеятельными артистами. Затем этот отрывок транслировало областное радио.

Глубоко запало в душу

В самом конце 70-х — начале 80-х годов раз в неделю выходил школьный выпуск местного радио. Готовили его методисты районного Дома пионеров Татьяна Андреевна Лебеденко и Раиса Михайловна Лунева.

«Подобрали замечательных ведущих — Олю Ходыреву и Сашу Пешкова из второй Добринской школы, — вспоминает Т.А. Лебеденко. — Дикторами они были отменными. Но и на старуху, как говорится, бывает проруха. Как-то, читая подготовленный методистами текст о туристско-краеведческом слете, Оля вместо слова «краевед» произнесла «кровоед». Запись остановили. Сделали второй дубль. Опять та же оговорка. Ведущие хихикали. А когда и в третий раз, дойдя до этого слова, девочка опять упомянула кровоедов, хохот стал всеобщим. Но материал получился хороший, понравился радиослушателям».

Живое, проникновенное слово, прозвучавшее перед микрофоном, всегда находило должный отклик в сердцах людей. Как тут не вспомнить стихотворение русского поэта Федора Тютчева:

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется, —

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать…

Примеров тому — множество.

Однажды (это было в 1963 году) в редакцию нашей газеты из совхоза «Добринский» зашла простая сельская труженица Е.В. Рудакова. Заведующий отделом писем Леонид Соловьев внимательно выслушал и записал ее взволнованный, идущий от души рассказ.

Посетительница сообщила, что на днях прослушала по местному радио литературно-музыкальный монтаж, подготовленный заведующей детской библиотекой Тамарой Дмитриевной Яриковой. Старшеклассники Чуевской средней школы Александр Клоков, Нина Долматова, Тамара Ходыкина и другие один за другим рассказали радиослушателям о дружбе великих, по ее мнению, людей — участников войны, а также тех, кто осваивал целинные земли. А сама Тамара Дмитриевна с большим мастерством продекламировала стихотворение о подвиге молодой медсестры, спасшей под пулями врагов множество наших бойцов и погибшей на боевом посту.

Эта трогательная история так глубоко запала в душу совхозной труженицы, что она решила обратиться к ведущей программы вот с такими словами: «Дорогая Тамара! Хотя мы с тобой лично не знакомы, мне все же хочется передать тебе через газету благодарность за прочитанное тобой стихотворение. В твоем голосе было столько задушевности и теплоты, что я, пожилая женщина, много повидавшая на своем веку, слушая тебя, не могла удержать слез.

Как хорошо, что сегодня не забывают о героях Великой Отечественной войны. Я тоже в сорок первом году проводила на фронт семнадцатилетнего сына и не дождалась его возвращения живым. Это стихотворение словно про него написано. А ты стала для меня близким человеком. Напиши, есть ли у тебя родители. Если нет, то я готова заменить тебе мать».

С микрофоном в руке

В последующие годы сменилось немало работников нашего радио. Надолго «голосом Добринки» стал М.А. Атисков, который сумел внести свой достойный вклад в деятельность местного радиовещания.

Работы в этом непростом отделе всегда было много. В неделю выходило три радиопередачи по 20 минут каждая. Заполнить их информацией должен был один человек…

Вот что написала о нем в книге «Газетные строки — голос эпохи», посвященной 90-летию газеты «Добринские вести», бывший главный редактор Татьяна Андреевна Лебеденко.

«Михаила Алексеевича Атискова я узнала, когда стала редактором районной газеты. Эта единица (редактор местного радиовещания — прим. В.В.) была в штате редакции газеты. Работа колготная, требующая от человека, ее выполняющего, особой оперативности, коммуникабельности, мобильности, но, в первую очередь, оперативности. Застать Атискова в редакции было практически невозможно. С микрофоном в руках он постоянно колесил по району. Кстати, не всегда на редакционной машине. Где на перекладных, где на попутках… Нередко «садился на хвост» руководителям хозяйств, а то и района…

Общительный, эрудированный, с хорошо «подвешенным» языком, Атисков умудрялся разговорить даже самого упертого молчуна. Всегда находил темы для общения, увлекавшие собеседника. Вернувшись из командировки — сразу же в радиостудию, монтировать материал. И вот уже знакомый голос ведущего звучит в домах радиослушателей: «Говорит Добринка!».

Находилось у Михаила время, чтобы публиковать свои заметки, а то и статьи в газете. Случалось, зайдешь в его кабинет:

— Миш, требуется статья на «подвал», строк на двести. Нет ли у тебя чего-нибудь подходящего? Он тут же достает свой блокнот с записями, с которым никогда не расставался. Полистав его, отвечает: «Есть интересная тема по отделу культуры». Часа через два отпечатанная на машинке статья готова. В номер!»

Ничто не вечно на земле. Распался Советский Союз, совсем другой стала наша жизнь. В 90-е годы участились случаи несвоевременной выплаты заработной платы, то же самое с пенсиями. Многие семьи бедствовали, не имея возможности внести плату за радио. Попав в тяжелое финансовое положение, радиоузлы один за другим закрывались. В декабре 1998 года М.А. Атисков был переведен на должность заведующего сельхозотделом районной газеты. А 1 января 1999 года радиовещание прекратило свое существование «в связи с ликвидацией проводного радиовещания и переходом на электронные средства массовой информации».

Валерий ВОЛОКИТИН.

На фото: работники местного радиовещания: Т.Д. Думбадзе и начинающий тогда радиорепортер М.А. Атисков.