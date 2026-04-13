Говорить и ходить после тяжёлых болезней заново учат жителей Липецкой области в Региональном сосудистом центре

Отделение медицинской реабилитации при Региональном сосудистом центре №2, базирующемся в БСМП №1 Липецка, помогает жителям региона учиться заново говорить и ходить после перенесённых заболеваний или тяжелых травм. Восстановление здесь начинают не через месяцы, а через 48 часов после острого состояния. Такой подход, по словам специалистов, позволяет максимально сохранить нейронные связи и значительно повышает шансы на успешное восстановление.

Статистика 2025 года: реабилитационную помощь в отделении получил 531 пациент после инсульта и других заболеваний головного мозга, 524 пациента с повреждениями нервной системы, позвоночника и суставов, а также 260 кардиологических больных после операций на сердце и сосудах. Каждый пятый пациент поступал в отделение в крайне тяжёлом состоянии. С начала 2026 года помощь оказана более чем 300 больным.

В распоряжении специалистов отделения — 24 единицы высокотехнологичного оборудования: роботизированные экзоскелеты для восстановления ходьбы, аппараты для транскраниальной магнитной стимуляции, стабилоплатформы, оборудование с биологической обратной связью и виртуальной реальностью. Технологии позволяют «перепрограммировать» двигательные функции и восстанавливать утраченные нейронные связи.

В команде отделения — врачи-неврологи, инструкторы лечебной физкультуры, эрготерапевты, психологи и логопеды. Программа восстановления составляется индивидуально для каждого пациента с учётом его диагноза, состояния и перенесённых операций.

«Невозможно переоценить спасённую врачами жизнь и полноценное возвращение к этой жизни, которое тоже проходит при участии докторов. Спасибо им за профессионализм и самоотверженную борьбу за здоровье каждого пациента», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.