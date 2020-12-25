Оперативники ОМВД России по Усманскому району раскрыли уличный грабеж.

Ранним утром 21 декабря в г. Усмани неизвестный у железнодорожного вокзала с применением насилия пытался открыто похитить у 47-летней гражданки деньги в сумме 1000 рублей.

Как пояснила потерпевшая, в этот день ей нужно было срочно уехать из Усмани. Когда она ожидала поезд, к ней подбежал мужчина, и, угрожая похожим на нож предметом, пытался похитить сумку. Но поскользнувшись, упал, чем и воспользовалась потерпевшая.

Женщина не обратилась в этот же день в полицию из-за того, что ей нужно было срочно уехать. Несмотря на позднее обращение в отдел полиции, 24 декабря, оперативникам удалось в этот же день задержать подозреваемого. Им оказался неработающий 25-летний житель Усмани, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.