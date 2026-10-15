Град голов и кубок

В двадцать третьем туре областного чемпионата по футболу паршиновский «Родник» на мажорной ноте простился со своими болельщиками до следующего сезона.

Поединок с елецкой командой «Маевка» стал для селян последним в нынешнем сезоне на родном стадионе, оставшиеся три матча наши земляки проведут на выезде. Перед началом встречи руководитель команды Иван Незнамов вручил памятный подарок бессменному капитану и лидеру коллектива Сергею Захарову. Тем самым был отмечен его вклад в организацию тренировочного процесса «Родника» по ходу чемпионата, а также полезные действия на поле. Отметим, что С.Захаров в составе белгородской команды ветеранов старше 40 лет на днях стал победителем всероссийских соревнований, которые прошли на черноморском побережье.

С первых минут паршиновцы сразу обозначили свое игровое преимущество. Атаки хозяев накатывали на ворота ельчан раз за разом. Их вратарь трудился в поте лица, но тем не менее в первом тайме он пропустил четырежды. Гостям даже не помог их темнокожий легионер, афророссиянин Билал Тиаджери, настолько хозяева поля были настроены показать свои лучшие качества перед своими болельщиками. Это им удалось в полной мере. Во втором тайме неудержимый «Родник» отправил в ворота оппонента еще шесть безответных мячей. Главным голеадором поединка стал Артем Явкин, отличившийся шесть раз (один мяч — с пенальти), Евгений Барбашин оформил дубль, по голу в активе Данилы Сорокина и Александра Страхова. Итог — 10:0 в пользу «Родника».

В мини-футболе ветераны старше 60 лет боролись в Липецке за кубок области. Кроме нашего «Альтаира», в этот день право на почетный трофей оспаривали липецкие МЦМО и «Балканы», а также сборная Задонска. Однокруговой мини-турнир прошел в Липецке на стадионе «Парус».

В первом матче добринцы с минимальным счетом 1:0 победили МЦМО. Мяч на счету Вячеслава Проскурина. Следующий соперник наших земляков, команда Задонска, был обыгран более крупно. Олег Тамбовцев, Василий Голиков и Сергей Федянин отличились по раз, итог поединка — 3:0 в пользу «Альтаира». В матче с «Балканами» наш капитан Александр Требунских сказал свое веское слово, забив красивым ударом в верхний угол ворот. Как оказалось, этот единственный мяч в итоге стал победным. Не проиграв ни разу, «Альтаир» стал обладателем почетного трофея. В число лучших игроков турнира вошли добринцы Михаил Истомин и Сергей Федянин.