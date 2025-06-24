Граффити безопасности появилось на лебедянских дорогах

Лебедянские автоинспекторы провели профилактическую акцию у детского сада №5 Лебедяни. Вместе с воспитанниками они вышли к пешеходному переходу. Полицейские напоминали пешим участникам дорожного движения о важности быть внимательными, пересекая проезжую часть вместе с детьми. Также полицейские вместе с малышами нанесли граффити у проезжей части с призывом «Возьми ребенка за руку!». Теперь, подходя к пешеходному переходу, родители сразу вспомнят о безопасности своего ребенка, будут беречь себя и детей.

«Соблюдать правила дорожной безопасности должны не только те, кто за рулем. Это общая ответственность всех, включая пешеходов. При этом взрослые должны понимать, что дети в силу возраста могу не знать правил или не осознавать опасности. Для снижения травматизма на дорогах Липецкой области Госавтоинспекция постоянно проводит профилактические акции», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.