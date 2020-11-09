Граффити на фасаде липецкой многоэтажки посвятят спасателям

В ближайшие недели на стене многоэтажки в Липецке ( ул. Теперика, 1) появится изображение спасателей за работой, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рисунок представляет композицию из трёх частей. Главный элемент — пожарный, который выносит ребёнка из огня. Чуть ниже – водная техника из арсенала липецкого управления МЧС, речной катер и плавающий транспортёр, используемый для эвакуации населения при подтоплении для эвакуации населения, рядом – специалист МЧС в костюме химзащиты. Ещё одно изображение – спасатель, тушащий возгорание на фоне пожарной машины.

Эскиз — результат работы липецкого управления МЧС и команды художников.

За реализацию эскиза взялась команда художников-граффитистов под руководством Тимура Молотова. Среди работ авторов — изображение самолётов на проспекте Победы, зелёные деревья на Фрунзе, рисунок к 75-летию Победы на Берзина, роспись здания «Ростелекома» на Плеханова, а также «Спасибо врачам» напротив областной клинической больницы.

Прежде, чем приступить к работам, специалисты заручились согласием жильцов дома. Липчанам показали эскиз будущего граффити. Идею поддержали, и сейчас на доме уже можно увидеть первые наброски рисунка.

Появление граффити будет приурочено к 30-летнему юбилею образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.