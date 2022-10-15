Пятиэтажка 1965 года постройки на улице Космонавтов, 30 в Липецке преображается в рамках региональной программы капитального ремонта. В этом году здесь запланирован целый комплекс работ по замене теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обновлению крыши, фасада, подвала, фундамента. Ремонт инженерных сетей и крыши уже завершен, работы по преображению фасада планируется закончить до конца октября.

Сейчас ведется покраска фасада. Дом находится на красной линии, то есть расположен у дороги на улице, где большая проходимость людей. Цветовое решение в бежево-терракотовых тонах выбрано таким образом, чтобы дом гармонично вписался в колористику района. А вот торец здания будет ярким, здесь молодые мастера из липецкого «Закрытого клуба художников» Данил Белый и Елизавета Рыжкова изображают спортсмена-полумарафонца.

Основную работу над 13-метровым муралом художники планируют завершить за два дня. Мастера говорят, что на картину им понадобится 250 баллончиков краски. Проект реализуется при участии Ассоциации «Больше, чем добро» и финансовой поддержке фонда «Милосердие», сообщили в Фонде капитального ремонта Липецкой области.

«Украшать граффити многоэтажки, в которых проходит капитальный ремонт фасада, стало традицией ФКР Липецкой области. Спортсмен-полумарафонец – это уже пятый мурал в рамках региональной программы. Торец этого дома находится на одном перекрестке с Дворцом спорта «Звездный», поэтому и спортивная тематика рисунка», – прокомментировал генеральный директор ФКР Липецкой области Виктор Петров.

Первым граффити в Липецке стало изображение дерева на фасаде дома на улице Малые Ключи, на проспекте Победы появился портрет Михаила Водопьянова, а на многоэтажном доме на улице Яна Берзина – композиция ко Дню Победы. В прошлом году летний сюжет нанесли на фасад дома в военном городке. Проекты липецких граффити получили поддержку Минстроя России. «Радует, что дома липчан и дворовые территории благоустраиваются, и наши города хорошеют, становятся уютнее», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.