Портреты пяти участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, появились на стене дома 14 по улице Орджоникидзе в Ельце. Это морской пехотинец Владислав Дорохин, десантники Юрий Манюков, Константин Яковлев, Евгений Сулохин и сотрудник ОМОНа Росгвардии Владимир Матюхин.

Автор граффити – известный уличный художник Дмитрий Савоста. Его руке принадлежит еще одно огромное патриотическое граффити в Ельце. В мае на улице Героев он разрисовал бетонный забор площадью 500 квадратных метров.

«Ельчане, как и жители всей Липецкой области, с большим волнением относятся к событиям на Донбассе. Там сейчас проходят службу много наших земляков. Мы верим в их отвагу, смелость, доблесть и ждем домой с победой», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.