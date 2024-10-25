Управление здравоохранения Липецкой области информирует о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни ноября 2024 года. Так, 2 ноября поликлиники работают по графику рабочего дня. 3 ноября – по графику субботнего дня с приёмом вызовов для оказания неотложной помощи участковой службой до 14:00. 4 ноября – по графику праздничного дня.

Пациенты, нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (Липецк, улица Циолковского, 22). Экстренную офтальмологическую помощь окажут в офтальмологическом отделении ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (Липецк, улица Ленина, 35). Травмпункты Липецка и Ельца работают в круглосуточном режиме. Экстренная госпитализация осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров.