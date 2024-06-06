В общероссийский День библиотек, который отмечается 27 мая, в Доме Пашкова (одно из самых знаменитых классицистических зданий Москвы, ныне принадлежащее Российской государственной библиотеке) наградили лучших работников библиотечной сферы России. Липецкую область представляла директор Добринской централизованной библиотечной системы Наталья Сергеева.

Наталья Вячеславовна, посвятившая библиотечному делу более 15 лет, отмечена в номинации «Передаём детям любовь к чтению» и награждена грамотой Министерства культуры Российской Федерации.

— Эта награда — заслуга всех моих коллег, — говорит Наталья Сергеева. — Библиотекари Добринского района организуют много мероприятий, семейных проектов, ведут большую работу с детьми, что особенно актуально в этом году, объявленном Президентом страны Годом семьи. Очень приятно, что нас заметили и отметили на столь высоком уровне.

Но это не единственное достижение добринских библиотекарей к их профессиональному празднику. В очередной раз они вошли в число победителей ежегодного областного конкурса среди сельских библиотек. Он был приурочен к 70-летию Липецкой области и затрагивал краеведческую тему «Библиотека — хранитель наследия региона».

На конкурс поступило 70 работ из 19-ти муниципалитетов. Первое место в номинации «Увлекательное краеведение» заняла Талицкая сельская библиотека. Второе место в номинации «Виртуальное краеведение» — у Добринской районной библиотеки.