Гран-при престижного конкурса завоевали юные воспитанники студии народного искусства «Казаки России»

Гран-при в номинации казачий танец «Ансамбли народного танца», дети (6-18 лет), завоевали юные воспитанники студии народного искусства «Казаки России» на Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг». Он организован Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества, постоянной профильной комиссией по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте РФ по делам казачества и Министерством культуры России.

Проводился конкурс в два этапа. На первом проходят войсковые смотры в регионах, на втором – межвойсковой конкурс их победителей с заключительным гала-концертом в Москве. Во втором этапе Липецкую область на конкурсе представляла детская студия народного искусства государственного театра танца «Казаки России». В связи с пандемией коронавируса второй этап проходил дистанционно, и в оргкомитет была направлена видео-заявка. По итогам конкурса липчане стали лучшими.

Детская студия народного искусства государственного театра танца «Казаки России» была создана 20 лет назад. Сейчас в ней успешно занимаются хореографией и вокалом более 250 детей от 5 до 18 лет. Детей и подростков обучают искусству танца и вокала более 10 опытных балетмейстеров, хормейстеров и концертмейстеров, многие из которых – бывшие артисты государственного театра танца «Казаки России». Главное, что занятия в студии и выступления нравятся и публике, и самим юным казачатам. А многочисленные победы в международных, всероссийских и региональных конкурсах говорят о том, что педагогическим коллективом во главе с народным артистом России Леонидом Миловановым был выбран правильный путь развития.

«Казаки России» и детская студия театра танца – удивительные коллективы, их выступления никого не оставляют равнодушными. Это достояние не только Липецкой области, но и России», – считает глава региона Игорь Артамонов.