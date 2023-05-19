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В Следственном департаменте МВД России подведены итоги конкурса на лучшее литературное произведение о службе в органах предварительного следствия, посвященного 60-летию их создания в системе МВД России.

В конкурсе были представлены следующие номинации: «Поэма (стихотворение)», «Публицистическая статья», «Фотоальбомы», «Рассказ (повесть)», «Книга».

В каждой номинации были определены лауреаты из разных регионов России: Москвы, Красноярского края, Нижегородской и Калининградской областей. Но Гран-при престижного литературного конкурса в системе МВД жюри единогласно присудило нашей землячке — лейтенанту юстиции Екатерине Николаевне Гущиной, следователю следственного отделения ОМВД России по Добринскому району Липецкой области.

На конкурс начинающий автор представила большую повесть «Путь к мастерству». От всей души поздравляем Екатерину Николаевну с творческой победой!