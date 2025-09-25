Гран-при завоевали липчане на Российской студенческой весне

Липецкая область впервые завоевала Гран-при Российской студенческой весны среди профессиональных образовательных организаций. Фестиваль проходил в Ставрополе с 15 по 21 сентября. Участниками стали 2000 человек из 70 регионов России. Нашу область представляли 35 студентов. Ребята демонстрировали свои таланты в театральном, вокальном, танцевальном направлениях, моде и съемке видео.

В номинации «Документальный фильм» Гран-при региону принес Данила Мартынов. Свою конкурсную работу, посвященную 80-летию Победы, он подготовил непосредственно на фестивале. За Гран-при участники получают премию в 100 000 рублей на развитие творческих инициатив.

Липчане показали высокий уровень и в других направлениях. Даниил Шабунин занял первое место в номинации «Музыкальный клип». Третьи места у Максима Вандышева в номинации «Художественное слово, поэзия», у Екатерины Ляпиной в номинации «Народный танец», у Екатерины Ермаковой в номинации «Эстрадная песня, зарубежная песня». На Гала-концерте честь выступить на главной сцене выпала барабанщику Дмитрию Савушкину.

«Липецкая молодежь потрясающая – яркая, талантливая, смелая, целеустремленная. Поздравляю ребят с победами и желаю дальнейших успехов как в творчестве, так и в той профессии, которую они осваивают в учебных заведениях», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.