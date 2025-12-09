Гранд-финал первого сезона Мультиспортивной инклюзивно-адаптивной лиги прошел в Липецке

Торжественное закрытие первого сезона Мультиспортивной инклюзивно-адаптивной лиги состоялось во дворце спорта «Молодёжный» в Липецке. Проекта стартовал в сентябре и объединил сотни участников с разными возможностями здоровья, а также ветеранов специальной военной операции.

Программа Гранд-финала была насыщенной. Участники получили возможность выполнить нормативы, пропущенные на предыдущих этапах, и в итоге получили заслуженные медали. Главным итогом дня стала особая атмосфера праздника, полная взаимной поддержки, эмоций и настоящего спортивного единства. Мультиспортивная инклюзивно-адаптивная лига Липецкой области — уникальный проект инклюзии в спорте, где люди с различными физическими и ментальными особенностями могут активно участвовать в спортивной деятельности, развивать свои навыки, формировать мотивацию к систематическим занятиям адаптивной физической культурой, а также улучшать состояние здоровья и адаптацию к условиям современной жизни.

«Первый сезон Мультиспортивной инклюзивно-адаптивной лиги стал для региона ярким и значимым событием. Это больше чем спорт — это проект настоящего единства, где важны сила духа, взаимоподдержка и общая победа над любыми барьерами. Мы создаём в регионе доступную среду для всех, и Лига — один из лучших примеров этой работы. Благодарю каждого участника, организаторов и волонтёров. Уверен, что в следующем сезоне нас ждут ещё большие успехи и новые спортивные истории», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.