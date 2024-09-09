Мультиспортивная детская и семейная лиги завершились. Гранд-финал двух крупных спортивных состязаний прошёл сегодня, 7 сентября, на стадионе «Металлург» в Липецке. С участниками встретился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Некоторые из этих ребят ещё год назад ни разу не стояли на лыжах, не умели плавать и кататься на велосипеде. Теперь они всё это могут – научились специально для участия в Мультилиге. За ними подтянулись и родители, многие из которых последний раз бегали кросс в школе. Вот так спорт объединяет», – отметил глава региона в своём телеграм-канале.

Мультиспортивная детская лига включала в себя 11 видов спорта: плавание, боулинг, лыжный, велоспорт и другие дисциплины. Семейная лига состояла из состязаний в легкоатлетической эстафете, дартсе, спортивном ориентировании. «Эти проекты объединили не только семьи липчан – к нам приезжали жители Воронежской, Тульской и Московской областей. Спорт – для всех, он без границ», – комментирует Игорь Артамонов.

Двойной Гранд-финал Мультилиг организаторы провели в формате семейного выходного. Было много активностей: бампербол, ушу, фехтование, аквагрим и другие. Завершился Гранд-финал награждением самых активных участников кубками и призами.