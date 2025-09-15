Гранд-финалом завершились две Мультиспортивные лиги в Липецке

На стадионе «Металлург» в Липецке прошёл большой спортивно-развлекательный праздник — гранд-финал, на котором подвели итоги второго сезона Мультиспортивной детской лиги и Мультиспортивной семейной лиги. Мероприятие объединило сотни ребят, их родителей и всех любителей активного образа жизни.

Торжественный парад и церемония открытия в 11:00 дали старт главному событию дня — масштабным соревнованиям. На стадионе состязались ребята разного возраста — от самых маленьких (2018-2019 г.р.) до почти взрослых спортсменов (2010-2011 г.р.). Каждые 15 минут на старт выходили новые группы, определяя сильнейших в своих категориях.

Для гостей праздника работали бесплатные интерактивные зоны, превратившие стадион в огромную площадку для развлечений — работали бампербол, лазертаг, йога, аквагрим, площадки бокса, фехтования, ярмарка мастеров.

Были названы имена лидеров проекта двух лиг, которые чаще других поднимались на пьедестал почета. Абсолютным рекордсменом сезона стал Денис Фролов, одержавший 9 побед. Награждены и активные семьи — из трёх, четырёх и пяти человек.

Впервые был вручён «Кубок Губернатора Липецкой области». Его получили муниципальные районы, проявившие наибольшую активность в проекте: Елец, Добровский и Липецкий округа.

«27 сентября даем старт ещё одному важному проекту — Мультиспортивной инклюзивно-адаптивной лиге. В ней могут участвовать все наши герои — ветераны СВО, получившие ранения, вне зависимости от возраста. И наши жители с ОВЗ, с 6 до 44 лет. Спорт — не просто дело семейное. Он буквально — для всех, без ограничений. Во всяком случае, липецкий спорт мы стараемся сделать именно таким», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Второй сезон Мультиспортивной детской лиги, участниками которой стали сотни ребят, стартовал в ноябре 2024 года со сдачи норм ГТО и включал в себя ещё 10 этапов — лыжные гонки, дуатлон, плавание, велоспорт и другие. Вторая Мультиспортивная семейная лига, объединившая больше 300 команд из трёх, четырёх и пяти человек, началась 12 июня, в День Государственного флага РФ с легкоатлетической эстафеты, потом были спортивное ориентирование и спортивный туризм. Гранд-финал, по традиции, стал ярким итогом обоих состязаний.