Грант «Агростартап» получат 27 фермеров Липецкой области в 2024 году. Итоги озвучила конкурсная комиссия, отбиравшая проекты для присуждения субсидии. Между сельхозпроизводителями были распределены 110,5 миллиона рублей.

Максимальную сумму гранта – пять миллионов рублей – получат 14 из 27 фермеров. 10 из них будут развиваться в сфере производства плодово-ягодной продукции: растить малину, садовую землянику, ежевику и яблоки. На мясном скотоводстве будут специализироваться восемь человек. Остальные займутся пчеловодством, овощеводством и выращиванием зерновых. Ещё один предприниматель, Андрей Орлов из Добровского округа, потратит три миллиона рублей на фундуковую плантацию.

«Агростартап» – самый популярный грант у наших сельхозпроизводителей. С учётом победителей этого года его получателями стали уже 172 человека, – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – В 2024 федеральное финансирование гранта выросло на 33% и составило рекордные 110,5 миллиона рублей. Деньги выделяются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».