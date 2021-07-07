Подведены итоги заседания конкурсной комиссии по отбору проектов для предоставления гранта «Агростартап», сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Было подано 104 заявки из всех районов области. На поддержку могли рассчитывать индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в текущем году, а также те, кто желает создать КФХ в этом году. Грант «Агростартап» выдается в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В этом году на него из федерального и областного бюджетов выделено 62 миллиона рублей.

«Аграрный сектор в экономике Липецкой области сегодня стал самым инновационным, самым инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным благодаря весомой государственной поддержке. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Из-за большого количества желающих получить грант претенденты защищали свои проекты перед конкурсной комиссией три дня. Направления выбрали разные: от мясного и молочного животноводства, овцеводства и птицеводства до выращивания ягод и овощей закрытого грунта, пчеловодства, выращивания форели и разведения кроликов.

Получателями гранта «Агростартап» в 2021 году стали 26 человек из 14 районов. В зависимости от стоимости проекта, они получат от 1,2 до 3 миллионов рублей. Как и у получателей гранта на развитие семейных ферм, основным направлением применения гранта «Агростартап» станет мясное и молочное животноводство. Также среди проектов, ставших лучшими в 2021 году, – развитие овцеводства и птицеводства, выращивания ягод и овощей закрытого грунта, пчеловодство и растениеводство.

В 2020 году на получение гранта «Агростартап» было подано 88 заявок, грантополучателями стали 25 человек из 11 районов.

Сегодня конкурсная комиссия рассмотрит проекты сельскохозяйственных потребительских кооперативов, претендующих на получение гранта на развитие материально-технической базы.

«Очень важно поддерживать фермеров, особенно начинающих, ведь они вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, – уверен начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Оказывая начинающим фермерам помощь, государство создает условия для создания и расширения производственной базы новых фермерских хозяйств».