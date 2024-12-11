Алексей Дятлов из Елецкого района с помощью гранта «Агростартап» создал экоферму по выращиванию зелени. На средства гранта он построил здание площадью 110 квадратных метров, установил необходимое оборудование. Урожай на этой ферме можно получать круглый год.

Раньше Алексей Дятлов был далёк от сельского хозяйства, но фермерство стало семейным делом. Вместе с женой Мариной начинали с выращивания садовой земляники. Затем по похожей технологии решили попробовать и зелень. Её выращивание происходит в полностью контролируемых условиях. Зелень растёт при искусственном освещении. С помощью ламп белого и красного спектра создается 18-часовой день и 6-часовая ночь.

Управлять фермой помогает российская цифровая облачная платформа «Виртуальный агроном». Подача удобрений, полив, регулировка освещения, температуры, вентиляции – всё осуществляется в автоматическом режиме. Мобильное приложение позволяет контролировать все процессы онлайн через смартфон. Технология выращивания, а также всё оборудование отечественное.

Сейчас Алексей и Марина выращивают красный, зеленый базилик и девять видов салата. Урожай заказывают рестораны. Также есть интерес к микрозелени. Её фермеры тоже планируют выращивать. Площадь, занятая под стеллажи с растениями, – около 50 квадратных метров. За счет многоярусности под посадки отведено в 2,5 раза больше – почти 120 квадратных метров. В дальнейшем Алексей и Марина планируют расширение фермы. Помещение и котельная строились с расчетом увеличения площадей под выращивание.

Как пояснили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, «Агростартап» – самый востребованный грант у липецких фермеров. Выдается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Учитывая повышенный интерес к «Агростартапу», господдержка этого направления в 2024 году увеличена более чем на 30% до 110,1 млн рублей. Это самая большая сумма с начала реализации нацпроекта. Грант в этом году получили 26 фермеров. За шесть лет на это направление из федерального и областного бюджетов выделено 517,4 млн рублей. Получателем «Агростартапа» стал 171 человек.

«В Липецкой области созданы благоприятные условия для реализации предпринимательской инициативы. Много мер поддержки предусмотрено для проектов в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и производства», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.