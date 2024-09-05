Артем Лобеев из Задонского района уже несколько лет вместе с супругой выращивает томаты. Причём как в открытом грунте, так и в теплицах. Собственным бизнесом Лобеев занялся три года назад. Осенью 2021 года он приобрел участок земли и решил сосредоточиться на выращивании томатов. В 2022 году Артем Лобеев получил средства по социальному контракту на строительство теплиц и собрал хороший урожай.

Сегодня томаты от КФХ Артема Лобеева пользуются большим спросом у покупателей. Чтобы не снижать качество продукции и увеличить объемы, решили построить новую теплицу. Весной 2024 года Артем подал документы на грант «Агростартап», который выдается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На полученные средства фермер построит новую более технологичную теплицу с высокими шпалерами и отопительным оборудованием. В теплице можно будет поддерживать необходимую влажность и микроклимат даже ранней весной. Это позволит осуществлять раннюю посадку и увеличить сезон выращивания томатов.

А еще Артем Лобеев в прошлом году поступил в Мичуринский аграрный университет. Будет улучшать свои знания в области растениеводства. У него есть амбициозные планы по развитию хозяйства: сначала – построить теплицу, а в следующем году – удвоить урожай томатов.

«Малое и среднее предпринимательство в Липецкой области активно развивается благодаря многочисленным мерам господдержки. Это гранты, субсидии, социальные контракты. Значительную помощь оказывает Агрегатор, который решает вопросы сбыта продукции – от транспортировки и хранения до упаковки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.