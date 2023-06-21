Стали известны итоги заседания конкурсной комиссии по отбору проектов для предоставления гранта «Агростартап». Данный вид поддержки оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году на «Агростартап» Липецкая область получит из федерального и областного бюджетов 73,2 млн. рублей.

«С 2019 года, когда этот грант стал впервые предоставляться, он пользуется огромной популярностью среди фермеров, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Мы видим, что за грантом приходят люди, у которых один из членов семьи ранее уже стал его получателем. Кто-то только делает первые шаги в сельском хозяйстве, другие много лет занимались любимым делом, выращивали что-то для себя, а сейчас решили перейти в статус предпринимателя. В этом году к нам поступило 85 заявок, из которых до конкурса было допущено 75 проектов. Направления самые разные, сообщили в управлении сельского хозяйства региона, – мясной и молочный КРС, садовая земляника, овощи закрытого грунта, чеснок, производство сыра и кисломолочных продуктов, пчеловодство».

Комиссия внимательно изучила проекты и заслушала всех претендентов. При этом на заседании члены комиссии не просто задавали вопросы, но и в процессе обсуждения предлагали другие варианты развития, например, вместо томатов и огурцов выращивать баклажаны и перцы. По итогам заседания комиссии с учётом выделенных на этот вид господдержки средств, грант «Агростартап» получит 21 человек. Фермерам из 11 районов будет перечислено от 1,9 млн до 5 млн рублей. При этом получателем максимальной суммы, которая с этого года увеличена с 3 млн до 5 млн рублей, станут семь фермеров. Больше всего обладателей гранта этого года живут и работают в Липецком районе. По словам Олега Долгих, всего за 5 лет с учётом победителей этого года получателем гранта «Агростартап» станет 121 человек.

Подавляющее число грантополучателей направят средства на развитие мясного скотоводства. Набирает популярность выращивание ягодных культур, особенно садовой земляники. Комиссия поддержала четыре проекта по землянике и два – по другим ягодам. Пчеловодство с помощью гранта будут развивать в Измалковском, Лебедянском и Хлевенском районах. Также есть проекты по выращиванию КРС молочного направления. В Краснинском районе появится ферма по разведению форели и белого амура, а в Усманском будут разводить раков.

«Мы всегда стремимся поддерживать малых и средних предпринимателей, занимающихся фермерством. Создание в селе новых предприятий – это и рабочие места, и создание качественного регионального продукта, и вклад в развитие агропромышленного комплекса», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.