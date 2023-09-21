Грант «Агростартап» является самым востребованным инструментом господдержки малых форм хозяйствования на селе в Липецкой области. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, ежегодно на конкурс по предоставлению этого гранта подаётся наибольшее количество заявок.

Чаще всего с помощью гранта «Агростартап» начинающие фермеры Липецкой области развивают мясное и молочное скотоводство. Вторым по популярности стало выращивание плодово-ягодных культур. С 2019 года грант на реализацию своих проектов в этом направлении получил 31 фермер, семь из них живут и работают в Елецком районе. Ельчане – лидеры по выращиванию ягод с помощью «Агростартапа». В 2022 году три фермера из 10, получивших господдержку на развитие плодово-ягодного направления, были из Елецкого района.

Грант «Агростартап» действует с 2019 года и выдаётся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За пять лет на этот грант из федерального и областного бюджетов было выделено почти 400 млн рублей, получателями «Агростартапа» стали 142 человека. «Сегодня фермеры региона могут получить различные виды поддержки, и эти меры работают. Мы видим новые проекты, которые развиваются. Благодаря этому люди остаются жить и работать в селах и деревнях», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.