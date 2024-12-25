Четыре начинающих предпринимателя из Липецка получили в 2024 году грант «Легкий старт». Эта мера поддержки учреждена губернатором региона Игорем Артамоновым в 2019 году и реализуется управлением экономического развития Липецкой области. Сумма гранта – до 500 тыс. рублей. Деньги можно направить на приобретение земли, аренду помещений, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации.

Так, Вероника Сулимова закупит оснащение для изготовления сыров. Елена Тубоякова приобретет оборудование для точки быстрого питания. Также поддержку получили проект по пошиву обуви, сумок и изделий из кожи и концепция по развитию коммунальной сферы – обслуживание и очистка коллекторов и сетей водоотведения.

Как уточнили в управлении экономического развития Липецкой области, всего с 2019 года на получение гранта «Легкий старт» подали свыше 300 заявок, из них поддержано больше 70 проектов на сумму 45 млн рублей. Получить поддержку могут граждане, планирующие организовать собственное дело в сферах обрабатывающих производств, водоснабжения, водоотведения, гостиничного бизнеса, общественного питания, информации и связи, образования, культуры и спорта.

«Грант «Легкий старт» позволяет раскрыть потенциал начинающих предпринимателей и воплотить в жизнь полезные и нужные инициативы. В дальнейшим перспективные проекты могут рассчитывать на другие меры поддержки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За помощью предприниматели могут обратиться в центры «Мой бизнес», которые оказывают поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Адреса: Липецк, улица Кузнечная, 8 и Елец, улица Карла Маркса, 15. Телефон горячей линии: +7 (4742) 37-13-88, 8-800-301-7675.