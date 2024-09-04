Студенты колледжей и техникумов Липецкой области могут принять участие в конкурсе Росмолодёжи «Двигай сообщества». Он проводится для поддержки и развития социально ориентированных и творческих объединений в организациях СПО. Максимальный размер гранта — 1,5 миллиона рублей.

Ознакомиться с подробностями проведения конкурса можно по ссылке. Оставить заявку — на официальном сайте, принимать их организаторы будут до 26 сентября. Будущие грантополучатели могут подать только одну заявку на один проект. Он должен быть направлен на вовлечение молодежи в активную социальную практику, развитие творческих способностей и повышение гражданской активности. Размер гранта варьируется от 5 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Сумма зависит от значимости и масштаба проекта, отмечают организаторы.

«Студенческие сообщества — уникальная среда, где молодёжь обменивается идеями, учится работать в команде и развивать лидерские качества. Они способствуют личностному росту, поддерживают чувство сопричастности и взаимопомощи. В таких условиях студенты учатся решать реальные проблемы, что подготавливает их к будущим вызовам и укрепляет социальные связи. Получив средства на развитие, ребята смогут реализовать множество социально значимых проектов. Надеюсь на активное участие наших студентов в данном конкурсе», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.