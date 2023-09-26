Плюс 10 домиков появится в гостевом комплексе «Мальвы» в селе Донское Первое Задонского района благодаря гранту «Туризм». Сумма выделенных средств – 15 млн рублей. В успешности проекта инициаторы строительства второй очереди не сомневаются. Ориентируются на уже имеющийся опыт – все гостевые дома пользуются спросом. А их здесь семь. Четыре дома были выкуплены у местных жителей и отремонтированные с учетом всех нюансов комфортного отдыха. Они носят женские имена Анна, Мария, Екатерина и Александра. Еще три дома – построенные коттеджи на две семьи. Их называют сьютами: Орхидея, Жасмин, Земляника, Гортензия, Сирень и Фиалка. На летние месяцы их бронировали за полгода. Новые дома тоже будут носить интересные названия. Но какие именно — руководство еще не решило.

Отдых в Донском ориентирован на сельский быт. Из развлечений здесь – тишина, свежий воздух, отдых на природе, река, рыбалка, возможность осмотреть местные достопримечательности, например, ближайшую – усадьбу Скорняково-Архангельское в 12 километрах, которую восстанавливает владелец «Мальв» Алексей Шкрапкин. Гости могут полностью окунуться в деревенскую атмосферу: закупать продукты у селян и самостоятельно готовить еду. А можно жить по системе «Все включено» – питаться в ресторане усадьбы или заказывать доставку готовых блюд.

«Липецкая область активно развивает сферу гостеприимства. За последние несколько лет у нас появилось много благоустроенных туристических комплексов, разрабатываются маршруты для гостей, которых интересует не только отдых, но и изучение истории, архитектуры, природы. Все это пользуется спросом как среди липчан, так и среди жителей других регионов, в том числе отдаленных», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.