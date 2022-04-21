Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов малым формам хозяйствования в 2022 году продолжается в Липецкой области. Грант можно получить по трем направлениям: Агростартап, семейные фермы и кооперативы. Заявки принимаются в управлении сельского хозяйства Липецкой области до 4 мая включительно.

Как сообщил начальник управления Олег Долгих, объем финансирования на данный вид поддержки из года в год увеличивается и в 2022-м составит 158,2 млн рублей, из которых 134 млн – средства федерального бюджета. В 2021 году фермеры и кооперативы в виде грантов получили из федерального и областного бюджетов 143,2 млн рублей.

Самый востребованный грант – Агростартап. В текущем году на него предусмотрено 80,2 млн рублей. На этот грант может претендовать даже тот, кто никогда не занимался сельским хозяйством, но решил себя попробовать в этом деле. Максимально на развитие своего дела по этому виду поддержки можно получить 3 млн рублей. Впервые Агростартап начали выдавать в 2019 году и популярность этого гранта растет. Поэтому в 2022 году на него выделено на 18,3 млн больше, чем в прошлом. В 2021 году Агростартап помог начать свое дело 26 липецким фермерам, рассказали в управлении сельского хозяйства региона.

На развитие семейных ферм запланировано 42,9 млн рублей. Грант, максимальный размер которого составляет 15 млн рублей, можно вложить как в развитие молочного и мясного скотоводства, так и в овощеводство, картофелеводство и другие направления. В 2021 году объем финансирования этого вида поддержки составил 38,4 млн рублей. Субсидии на развитие получили восемь крестьянских (фермерских) хозяйств, где решили разводить крупный рогатый скот, развивать осетроводство, овцеводство, растениеводство и даже делать козьи сыры из собственного молока.

На гранты кооперативам выделено 35,1 млн рублей. Это чуть меньше, чем в прошлом году, однако общая сумма поддержки кооперативов, в которую также входят различные субсидии, возросла. На развитие материально-технической базы кооперативы максимально могут получить 20 млн рублей.

«Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, поэтому очень важно поддерживать аграриев, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств».