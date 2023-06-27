Участие в конкурсе по предоставлению грантов в этом году приняли 17 семейных ферм и два кооператива в Липецкой области. По результатам отбора господдержку на развитие семейных ферм получат 10 крестьянских (фермерских) хозяйств из шести районов.

Сумма гранта составит от 780 тыс. до 10 млн рублей. В Елецком районе с помощью господдержки будут выращивать зерновые культуры, овощи открытого грунта, картофель, а также заниматься молочным скотоводством. В Добровском и Измалковском районах средства гранта направят на разведение мясного КРС. Еще один проект по картофелеводству реализуют в Усманском районе. В Тербунском районе будут выращивать ягоды, а в Липецком займутся рыбоводством. Также получателем гранта стал кооператив из Краснинского района. Ему будет перечислено 19,8 млн рублей. Эти средства пойдут на создание завода по переработке молока и производству сыров. Гранты даются на условиях софинансирования. При этом фермерам подсказывают, какие еще субсидии можно получить по тому или иному направлению.

В 2023 году грантовая поддержка липецких фермеров и кооперативов по всем направлениям составит 233,7 млн рублей. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Впервые с помощью господдержки в регионе реализуют три проекта по развитию агротуризма. На это выделено 27,5 млн рублей. Правительство Липецкой области уделяет особое внимание развитию агротуризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. «В области активно создается необходимая инфраструктура. И мы оказываем необходимую поддержку предпринимательской инициативе», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Ранее стали известны получатели гранта «Агростартап», который выдается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и является самым востребованным среди фермеров. Его в этом году получит 21 человек, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.