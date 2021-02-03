Новолипецкий металлургический комбинат и благотворительный фонд «Милосердие» начинают конкурсный отбор заявок на участие в программе «Стальное дерево» в 2021 году. Программа направлена на поддержку социально значимых инициатив активных жителей региона. Заявки принимаются с 2 февраля по 30 марта в электронном виде на адрес miloserdie@nlmk.com. Форма заявке размещена на сайте фонда.

В конкурсе могут участвовать жители Липецкой области, а также зарегистрированные общественные, благотворительные, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, органы территориального общественного самоуправления. Фонд не поддерживает проекты, партнерами которых являются политические партии и движения или коммерческие структуры.

В 2021 году гранты будут предоставляться на проекты по следующим направлениям: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие.

«Неравнодушные жители Липецка, добровольцы могут внести значительный вклад в улучшение жизни тех, кто нуждается в помощи. Надеюсь, что социально значимые инициативы активных жителей будут поддержаны и такие меры привлекут больше неравнодушных липчан», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Лучшие проекты будет отбирать конкурсная комиссия, в которую войдут представители НЛМК, благотворительного фонда «Милосердие», администрации региона, городских и сельских поселений. Победители смогут реализовать их в течение шести месяцев, начиная с 1 июня. Максимальный размер гранта составит 300 тысяч рублей.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года — всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В прошлом году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 23 проекта программы. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей.

Дополнительную информацию о подготовке заявок для участия в программе можно получить по телефонам: 443-228, 443-229, 443-230 и по электронной почте: miloserdie@nlmk.com.