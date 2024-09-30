Неподалеку от поселка совхоза Агроном, в 500 метрах от деревни Яблонова Голова в Лебедянском районе уже несколько лет работает Экопарк «Мультиферма», созданный благодаря грантам «Легкий старт» и «Туризм». Первый, в размере 500 тыс. рублей, был получен семьей Симаковых в 2019 году. Второй – в 3 млн рублей – в 2021.

Десять лет назад Симаковы решили организовать ферму по разведению страусов. Однако, несмотря на определенные успехи, скоро они поняли, что хотят сменить производственную сферу на индустрию гостеприимства. Сейчас посетителями Мультифермы становятся в основном жители Лебедянского района и Липецка, также наведываются граждане, проезжающие транзитом из Москвы и Санкт Петербурга. В весенне-летний период услугами гостевых домов пользуются в среднем 1000 человек, в осенне-зимний – около 700.

Здесь можно остановиться с ночевкой в гостевых домах, отметить праздник или торжество в беседке с мангальной зоной и бане или же просто провести день на свежем воздухе. Главная достопримечательность локации – мини-зоопарк. В нем обитают африканские страусы, эму, кролики, козы, ослик, пони, гуанако, еноты, белки, гуси, утки, павлины, куры. Также есть пруд с карасями, гамаки в тенистой роще, веревочный городок, в теплый сезон устанавливают батуты. Кроме того, по экоферме проводят школьные экскурсии. Бесплатно посетить это место в любое время могут дети из многодетных и малообеспеченных семей, ребята, оставшиеся без попечения родителей.

Пока экопарк не приносит больших доходов, но супруги с оптимизмом смотрят в будущее, потому что занимаются делом по душе и с удовольствием планируют дальнейшее развитие туристского объекта. В частности хотят построить еще несколько гостевых домиков, бассейн, детскую площадку. В 2023 году ИП Симакова М.И. стала победителем в региональном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса» в номинации «Туризм».

«Хорошо, что в области появляется все больше мест, где можно провести уик-энд экологично, цивилизованно и без городской суеты. Замечательно, что есть люди, которые берутся за развитие этого направления, стараются сделать все современно, качественно, работают с душой. Бесспорно, добросовестные предприниматели из этой сферы могут рассчитывать на господдержку и другую помощь со стороны органов власти», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.