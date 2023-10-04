Сразу два предприятия Липецкой области стали победителями конкурса «Коммерциализация — импортозамещение (очередь XIX)». Фонд содействия инновациям отобрал 79 победителей на общую сумму 2,1 млрд рублей. Всего на рассмотрение экспертами было подано 540 проектов из 60 субъектов Российской Федерации.

Грант в размере 30 млн рублей на выпуск экологичной бумажной гофрированной асептической трубочки получило ООО «Летс Трейд». Еще один грант в размере 8 млн рублей выиграло ООО НПП «Стандарт» на запуск автоматизированной линии «Аналит-1Л» для анализа почв, которая позволит увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур, их качество и улучшить плодородие почв.

«Благодаря грантовой поддержке предприятия получают возможности для расширения производственных линий, модернизации оборудования, внедрения инновационных технологий, осваивания новых рынков сбыта», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соглашение о взаимодействии между правительством Липецкой области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» заключено в феврале 2023 года. Представительство Фонда в регионе находится в АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), который оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».