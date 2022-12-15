Порядка 600 новых проектов реализовали фермеры и сельхозкооперативы Липецкой области с помощью средств грантов за 11 лет. С начала действия данной меры на развитие малых форм хозяйствования было направлено более 1,7 млрд рублей.

«Гранты – очень востребованный инструмент господдержки среди фермеров и сельхозкооперативов. Они помогают реализовывать новые проекты, расширять производство, модернизовать материально-техническую базу. А это в свою очередь положительно влияет на продовольствую безопасность региона и позволяет предпринимателям выйти на достойный уровень доходов, создать новые рабочие места», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По информации регионального управления сельского хозяйства, первыми грантовой поддержкой смогли воспользоваться начинающие фермеры и семейные фермы. Им гранты начали выдавать в 2012 году. За это время на создание и развитие семейных ферм было направлено 447,3 млн рублей. Это позволило реализовать 85 проектов. Грант «Начинающий фермер» действовал с 2012 по 2020 год. За девять лет новое дело смогли открыть 331 крестьянское фермерское хозяйство. Из федерального и областного бюджетов они получили 494,6 млн рублей.

С 2015 года возможность участвовать в конкурсе на получение грантов получили сельскохозяйственные потребительские кооперативы. За восемь лет на их развитие было направлено 444,7 млн рублей. Благодаря этому воплотились в жизнь 60 проектов.

Самым популярным является грант «Агростартап». Он действует с 2019 года и выдается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За четыре года «Агростартап» получили 121 КФХ. Их суммарная поддержка составила 324,2 млн рублей.

Полученные липецкими фермерами грантовые деньги были использованы на разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления, птицеводство, овцеводство, пчеловодство, выращивание зерновых, картофеля, плодовых и ягодных культур, развитие овощеводства открытого и закрытого грунта. Также реализовались проекты по разведению осетровых пород рыбы, производству сыра, в том числе из козьего молока, выращиванию садовой земляники. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, занимающиеся закупкой и переработкой молока, мяса, овощей, производством полуфабрикатов, смогли улучшить свою материально-техническую базу.