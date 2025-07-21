Гранты Президента РФ Владимира Путина получили два липецких проекта

Липецкие проекты получили гранты Президента России Владимира Путина. Один направлен на укрепление семейных ценностей, второй — на создание аудиоверсии одной из популярных книг для людей с нарушениями зрения. Размер гранта, которые получили липчане-руководители этих проектов, составляет 1 миллион рублей.

Так, Владимир Крысанов из Липецкого областного колледжа искусств имени К. Игумнова будет проводить проект под названием «Духовные скрепы семьи». Это цикл мероприятий по укреплению семейных ценностей через культуру и искусство. В программе – лекции, мастер-классы и творческие встречи. Мария Буслаева на базе Липецкой областной библиотеки реализует проект «Говорящая книга», в рамках которого будет создана аудиоверсия трилогии Василия Соколова «Народ на войне», в которую входят книги «Избавление», «Крушение», «Вторжение». Они посвящены подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что гранты Президента России Владимира Путина присуждаются в качестве поддержки для творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства руководителям проектов. «Выражаю искреннюю благодарность Президенту за поддержку наших инициатив. Гранты — это не просто финансовая помощь, а важный шаг в развитии культуры, сохранении исторической памяти и укреплении наших семейных ценностей», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.