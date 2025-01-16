Липчане с инвалидностью с 2025 года смогут получать технические средства реабилитации за счет бюджета двумя способами – в натуральном виде через государственную закупку в Отделении Социального фонда по Липецкой области и с помощью электронного сертификата.

При заказе изделия в натуральной форме срок его выдачи будет зависеть от наличия действующего государственного контракта. Если он заключен, обеспечение займет 15 дней или семь дней – для паллиативных больных.

Электронный сертификат позволяет приобрести средство реабилитации быстрее. В настоящее время оформление такого сертификата составляет 10 дней, а срок действия — один год. Для получения электронного сертификата обязательным условием является наличие действующей карты МИР. Это необходимо для идентификации владельца электронного сертификата в момент оформления покупки и перевода средств из казначейства продавцу.

Также с 1 января вступают в силу изменения в части подачи заявлений о замене технических средств реабилитации. Теперь документы можно будет подавать за 60 дней до окончания срока эксплуатации текущего изделия или за 60 дней до исчерпания выделенного объёма средств на обеспечение техническими средствами реабилитации, а не по истечении сроков их пользования, как было раньше.

Если технические средства реабилитации были приобретены на собственные средства до конца 2024 года, то Отделение СФР по Липецкой области в прежнем порядке возместит расходы за самостоятельную покупку. Подать заявление на получение технического средства реабилитации как в натуральном виде, так и с помощью электронного сертификата можно на портале госуслуг, в клиентской службе липецкого регионального СФР или в МФЦ.