Гражданином быть обязан

В Петровской модельной библиотеке прошла игра «Статус избиратель», где школьники учились отличать факты от фейков и отвечать за свой выбор.

В преддверии выборов депутатов Госдумы и Липецкого облсовета в Петровской модельной сельской библиотеке состоялась интеллектуальная игра для молодёжи под названием «Статус избиратель».

Открыла встречу председатель участковой избирательной комиссии № 04-21 Наталья Юрьевна Несмеянова. Обращаясь к будущим избирателям, она объяснила, насколько важно участие в голосовании для каждого гражданина и страны в целом. По её словам, выборы — это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на будущее своего села, региона и государства, а также выразить свою гражданскую позицию. Наталья Юрьевна призвала молодых людей не оставаться в стороне от политической жизни и в будущем ответственно подходить к реализации своих избирательных прав.

Основная часть мероприятия прошла в формате интеллектуального состязания. Три команды старшеклассников средней школы посёлка Петровский боролись за победу, отвечая на вопросы различной степени сложности. Задания были разделены на пять тематических категорий: «Возрастные цензы», «Выборы: правонарушения и ответственность», «Практикум наблюдателя», «Стоп-фейк» и «Выборы в современном мире».

Все команды продемонстрировали активную и слаженную работу. Участники не только актуализировали информацию о своих правах, но и осознали важность выборов, а также то, что каждый гражданин России, обладающий активным избирательным правом, может влиять на ход голосования и будущее страны.

По итогам игры была определена команда-победитель, набравшая наибольшее количество баллов. Однако проигравших в этот день не было. Главным результатом мероприятия стало то, что все участники получили новые и закрепили имеющиеся знания об избирательном праве, необходимые молодым людям для формирования собственной гражданской позиции.

Екатерина КОЧЕТКОВА,

заведующая Петровской сельской модельной библиотекой.