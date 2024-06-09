Многие грибники с нетерпением ждут наступления лета или осени, чтобы отправиться на «тихую» охоту. Им и невдомек, что на свете есть грибы, которые можно собирать уже ранней весной, например, сморчки.

Сморчковая шапочка.

Существует несколько их разновидностей. У нас встречается сморчковая шапочка — очень вкусные грибы, которые нельзя спутать ни с какими другими. Я находила их в осиновых кустах в районе д. Николаевки, п. Политотдел и в березняке у Киньшино.

Сморчковая шапочка отличается от сморчка тем, что у нее легко снимается шляпка, а у сморчка она срощена с ножкой. Сморчки не идут в засолку, их нужно есть сразу (жарить или отваривать).

В этом году они появились достаточно рано — в апреле, а в начале мая уже пропали.

Саркосцифа алая.

Из ранних грибов у нас растет саркосцифа алая. Она появляется в прохладные месяцы: зимой или ранней весной. Я нашла в этом году пять штучек в феврале, рвать не стала: пусть растут.

Саркосцифа считается съедобной, но я ее в пищу не использую. Просто любуюсь красивой шляпкой.

Наталия ИГНАТОВА. Фото автора.