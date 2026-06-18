Грубые корма для животных начали заготавливать аграрии Липецкой области

Аграрии Липецкой области приступили к заготовке грубых кормов. По данным на 17 июня, скошено более 7 тысяч гектаров многолетних трав. Заготовлено почти 9 тысяч тонн сена и 37 тысяч тонн сенажа.

Заготовка ещё одного вида грубых кормов — соломы — начнётся с уборкой урожая. Ближе к концу лета аграрии приступят к заготовке сочных кормов и зернофуража.

Потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период 2026-2027 в регионе составляет 325 тысяч тонн. Сочных кормов необходимо будет заготовить около 400 тысяч тонн. Также потребуется порядка 150 тысяч тонн зернофуража, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.