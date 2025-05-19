Грунт повышенной прочности начал выпускать Липецкий цементный завод

Комплексный минеральный вяжущий стройматериал начал выпускать Липецкий филиал холдинга «ЦЕМРОС». Продукт предназначен для стабилизации, укрепления грунтов и может применяться в ключевых элементах дорожного строительства: от подстилающих слоев до дорожных покрытий и откосов.

Стройматериал «АвтоГрунт» уже прошёл сертификацию и получил полное соответствие требованиям ГОСТ. По словам представителей липецкого завода, использование этого продукта позволяет значительно ускорить процесс строительства дорог и сократить затраты. При этом обеспечивается повышенная прочность и долговечность дорожных конструкций.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 12 тысяч тонн продукта ежемесячно при текущей технологии. При увеличении спроса возможно масштабирование производства до 60 тысяч тонн в месяц за счет использования трёх силосов и реализации инвестиционного проекта по установке поточного смесителя и станции погрузки.

В пресс-службе Липецкого цемзавода отметили, что предприятие готово активно участвовать в реализации крупных проектов дорожного строительства. «Предприятия, которые внедряют современные технологии и расширяют линейку качественной продукции, могут внести существенный вклад в реализацию инфраструктурных проектов в регионе», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.