Группа для детей с сахарным диабетом открылась в липецком детском саду №107. Состояние малышей будут контролировать медсестры и эндокринолог. Также для них предусмотрено специальное 5–6-разовое питание, сбалансированное по содержанию углеводов. В группу смогут принять до 20 детей в возрасте от трех до шести лет.

«Очень важно, чтобы дети с сахарным диабетом понимали, что они могут жить и учиться с сахарным диабетом, не отличаясь от других сверстников. В случае востребованности по желанию родителей спецгруппы откроют и в других детских садах», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в Липецкой области 434 ребенка с сахарным диабетом первого типа. Все они обеспечены системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

Для приёма в специализированную группу родителям необходимо подготовить справку от врача-эндокринолога с указанием диагноза, другие документы для зачисления в детский сад. Заявления принимаются в 214 кабинете департамента образования по адресу: ул. Космонавтов, 56 а. Дополнительную информацию родители могут получить по телефонам: +7(4742)77-54-98, +7(4742)25-08-18 +7(4742)30-95-10.