Новое помещение появилось у группы дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов старше 18 лет. На площади более 140 кв. метров все оснащено с учётом возрастных особенностей посетителей и доступности для маломобильных граждан. Благоустроенное помещение напоминает жилую квартиру – с холлами, кухней, комнатой отдыха, гостиной, столовой.

С утра и до вечера по будням здесь можно заняться творчеством, поучаствовать в интерактивах и мастер-классах. Спальные места позволят отдохнуть в течение дня. Оборудована комната психологической разгрузки. Главная цель обновления группы – повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, создание условий для активного долголетия.

«Обновленное пространство поможет нашим пожилым гражданам вести активную и здоровую жизнь. Общаться, заниматься творчеством в самых комфортных условиях», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.