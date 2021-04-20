На очередной 53-й сессии Липецкого облсовета депутаты внесли изменения в Закон «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области». Поправки разработаны для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Областной закон дополнен новой статьей. Сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения может проводиться на части территории населенного пункта, входящего в состав поселения или городского округа. Такой сход созывается представительным органом поселения или городского округа по инициативе группы жителей численностью не менее 10 человек. Они должны обладать активным избирательным правом.

Сход может проводиться в границах части территории населенного пункта (подъезд многоквартирного дома, многоквартирный дом, группа многоквартирных и (или) жилых домов, микрорайон, район, округ). Количество проживающих в пределах этой территорий граждан должно быть – не менее 10 человек, обладающих активным избирательным правом.