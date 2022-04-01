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Группа НЛМК решила не публиковать финансовую отчетность за I квартал 2022 года

3 минуты назад
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Группа НЛМК приняла решение не публиковать финансовую отчетность за 1 квартал 2022 г. в связи с отсутствием у существенной части инвестиционного сообщества возможности осуществлять сделки с ценными бумагами компании.

Компания планирует раскрыть финансовые результаты за 6 месяцев 2022 г. в соответствии с опубликованным календарем раскрытий.

Вопросы выплаты дивидендов за 1 квартал 2022 г. и 4 квартал 2021 г. будут рассмотрены Советом директоров в июне 2022 г. в рамках подготовки рекомендаций для годового собрания акционеров. В текущих условиях менеджмент будет рекомендовать Совету директоров не выплачивать дивиденды за 4 квартал 2021 и 1 квартал 2022 г.

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