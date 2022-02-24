Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила на НЛМК-Калуга новый цифровой сервис на основе машинного зрения и искусственного интеллекта, который определяет вид и качество поступающего на предприятие лома. Решение экономит время сотрудников на контроль входящей продукции, повышает оборачиваемость вагонов, позволяет повысить качество взаимодействия с поставщиками.

Промышленные камеры, установленные на участке подготовки производства НЛМК-Калуга, передают видеопоток в систему, которая анализирует каждый выгружаемый слой сырья во всех вагонах. Сервис также может блокировать разгрузку предметов, запрещенных к выгрузке, например, потенциально взрывоопасных.

На основе точного анализа каждой поставки лома, сервис формирует отчет по каждому вагону. Все фото и видеоматериалы с привязкой к реестру вагонов сохраняются в истории сервиса. Доступ к отчетам о приемке сырья с послойными фото разгрузки вагонов доступен поставщикам на портале Группы НЛМК.

В 2022 году цифровой сервис будет тиражирован на производственную площадку Группы НЛМК в Липецке, в дальнейшем — на другие предприятия Группы.