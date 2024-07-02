Белорусская группа «Песняры» приедет на областной «День липецкого поля», который пройдёт 5 июля в деревне Бруслановка Липецкого района. Также запланировано выступление певицы Ольги Кормухиной.

Помимо концертной программы организаторы подготовили для гостей выставку сельскохозяйственной техники: тракторов, комбайнов, культиваторов и других машин отечественного и зарубежного образца. Она пройдёт под открытым небом. Фермеров и аграриев приглашают к участию в лекциях и мастер-классах. Им расскажут, как увеличить объёмы урожая, продемонстрируют современные технологии возделывания сельхозкультур. Также специалисты презентуют новые сорта картофеля, зерновых, зернобобовых и масличных культур. Завершится праздник награждением отличившихся аграриев, которым почётные гости вручат правительственные и ведомственные награды.

«День поля» — это масштабная отраслевая площадка, на которой демонстрируются передовые достижения сельскохозяйственной отрасли нашего региона. Главная цель таких мероприятий — создание условий для эффективного взаимодействия всех участников агропромышленного комплекса области для его дальнейшего развития», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.