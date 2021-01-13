Агентство бизнес-информации «Абирег» подготовило очередной рейтинг крупнейших компаний Черноземья «Топ-100». В нем отражены финансовые результаты 2019 года.

Первую строчку ожидаемо занимает группа НЛМК (в нее входят ПАО «НЛМК», ОАО «Стагдок», ОАО «Доломит», ОАО «Стойленский ГОК»). Выручка компании в 2019 году составила 506,9 млрд рублей и уменьшилась по сравнению с 2018 годом (569,22 млрд рублей).

Самая близкая нам группа SUCDEN (ПАО «Добринский сахарный завод», ООО «Добрыня», ООО «Усмань») заняла по итогам 2019 года 43 строчку (в 2018 году было 39 место). При этом выручка компании в 2019 году по сравнению с 2018-м выросла с 10,21 млрд рублей до 10,49 млрд рублей.

Несмотря на то, что 2019 год – еще “докоронавирусный”, черноземные производители притормозили рост. Совокупная выручка крупнейших компаний составила 2,59 трлн рублей, увеличившись всего на 4,4%.