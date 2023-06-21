Внесены изменения в порядок регистрации тургрупп в МЧС России. По приказу ведомства, информировать МЧС России необходимо о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам.

Сделать это нужно за 10 дней до начала маршрута любым удобным способом: на официальных сайтах МЧС России или территориального органа МЧС России, в письменной форме почтой с уведомлением о вручении, лично обратившись в территориальный орган МЧС России. Также уведомить о маршруте передвижения можно ближайшее к месту путешествия учреждение МЧС России.

«Липецкая область богата красивыми природными локациями, которые любят исследовать путешественники. Но есть опасные участки: горы, пороги на реках, пещеры, лесные массивы. И помнить про соблюдение техники безопасности нужно всегда. Новые правила не усложняют подготовку к походу, а способствуют снижению рисков. Уверен, туристов из-за этого не станет меньше», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.