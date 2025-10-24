Груз доставили по назначению

На прошлой неделе была отправлена очередная партия гуманитарного груза нашим бойцам в зону специальной военной операции.

К администрации Добринского района и волонтерам из группы «ZOV добринских казаков. ZA победу Добринский район» обратились за помощью наши земляки из 237 мотострелкового полка (позывной «Нечай»), 16 бригады спецназначения (позывной «Кощей»), 252 мотострелкового полка (позывной «Ерёма») и 752 мсп (позывной «Зампотех»).

Как рассказал куратор волонтерской группы Алексей Атисков, благодаря добровольцам, предпринимательскому сообществу, сельхозпроизводителям и неравнодушным жителям нашего Добринского района (среди них волонтеры групп «Монолит» школы с. Пушкино и «Верхняя Матренка в помощь СВО») удалось закрыть заявки наших ребят. За «ленточку» был отправлен внедорожник «Нива», спортивный мотоцикл и партия гуманитарного груза. Перед отправкой внедорожник полностью отремонтировали и покрасили, мотоцикл проверили в деле. Все исправно, все работает. Волонтеры загрузили маскировочные сети, картофель, лук, яблоки, личные посылки для бойцов, готовые супы, хлеб, другую выпечку Добринского хлебозавода и много чего еще, что просили наши защитники.

Но самым ценным и трогательным подарком для наших земляков стали открытки, приготовленные школьниками ко Дню отца.

Послесловие: на момент выхода газеты наши волонтеры уже вернулись домой. Алексей Атисков сообщил, что весь груз был доставлен по назначению. Наши бойцы очень благодарны тем, кто принял участие в сборе гумпомощи, и заверили своих земляков, что вернутся домой только с Победой!