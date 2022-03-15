В регионе

Грязинская школьница покорила столицу

2 часа назад
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Работа ученицы грязинской гимназии №3 Арины Останковой признана одной из лучших на Всероссийском фотофестивале «Фокус». Участники делились кадрами просторов России. Всего было представлено более четырёх тысяч фотографий, и всего 25 отобрали для участия в фестивале природы «Первозданная Россия», среди них – работа юной фотохудожницы из Липецкой области.

Награждение лучших молодых фотографов состоялось в Москве. Из работ участников фестиваля в Третьяковской галерее оформлена выставка. «В нашем регионе много талантливых детей, они получают поддержку, имеют возможности для творчества и саморазвития. Эти ребята являются примером для сверстников и поводом для нашей гордости», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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