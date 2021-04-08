На Грязинском вагоноремонтном предприятии продолжаются работы по совершенствованию производственных процессов и созданию комфортных условий труда. На предприятии открыты сразу два значимых объекта: кислородная станция и медицинский пункт.

За последние десять лет в связи с расширением производства численность предприятия увеличилась вдвое, что обусловило потребность в открытии собственного медпункта. Медицинский работник консультирует сотрудников, проводит ежедневное предрейсовое обследование перед выходом на линию, оказывает при необходимости медицинскую помощь.

Новая автоматизированная кислородная станция вырабатывает кислород из воздуха, обеспечивая технические потребности вагоноремонтного производства. Излишки кислорода идут на реализацию. Открытие собственной кислородной станции помогает предприятию избежать простоев в производстве.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату.

«Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает Игорь Артамонов.