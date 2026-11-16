Грязинские школьники изучают цифровые профессии по нацпроекту

«Урок цифры» по теме «Пользовательские интерфейсы» прошёл в школе № 1 города Грязи. Дети узнали, как создаются интерфейсы и почему важно изучать пользовательский опыт: именно он помогает сделать продукт удобным и понятным для каждого.

Ребята убедились, что разработка интерфейсов – это не история про кнопки и экраны, а эффективный инструмент для решения реальных задач. На конкретных примерах разобрали, насколько глубоко интерфейсы интегрированы в повседневную жизнь – от приложений на телефоне до сложных рабочих программ.

Школьники попробовали себя в роли UX‑исследователей: вместе с экспертом они анализировали знакомые приложения, выделяли удачные и неудобные решения, обсуждали, как можно улучшить пользовательский путь. Особенно интересно было разбирать интерфейсы школьных сервисов и привычных мессенджеров. Оказалось, что даже в простых вещах скрыто много дизайнерских решений.

«Цифровые компетенции сегодня востребованы в самых разных сферах, и знакомство с ними лучше начинать ещё в школе. Такие занятия дают ребятам не абстрактные знания, а понимание того, как устроены привычные сервисы и приложения. Это помогает им осознаннее выбирать будущую профессию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Урок цифры» проводится в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».